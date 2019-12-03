Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 değer kaybederek 398,48 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75 azalarak 7.158,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 düşerek 5.727,22 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 artarak 12.989,29 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 22.736,52 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,1087 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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