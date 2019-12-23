Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

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Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 418,27 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 13.300,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşerek 23.898,42 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.623,59 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.029,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,1088 seviyesinde bulunuyor.

Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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