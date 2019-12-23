Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,1088 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.623,59 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.029,37 puana çıktı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 13.300,98 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşerek 23.898,42 puana geriledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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