Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kazanarak 419,63 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 7.642,80 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 azalarak 13.432,30 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 6.032,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 düşerek 23.763,86 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,27'lik artışla 1,1157 seviyesinde bulunuyor.