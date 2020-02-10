Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,25'lik düşüşle 1,0913 seviyelerinde işlem gördü.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,15 artarak 13,494,03 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 24.507,70 puana yükseldi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,27'lik düşüşle 7.446,88 seviyesinden tamamladı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 6.015,67 puana geriledi.

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