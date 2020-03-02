Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve otoritelerin küresel ekonomiyi desteklemek adına teşvikleri artırabileceğine ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artarak 375,97 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 5.333,52 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,13'lük artışla 6.654,89 seviyesinden tamamladı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,50 değer kaybederek 21.655,09 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,27 azalarak 11,857,87 seviyesinden kapattı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.23 itibarıyla yüzde 1,31'lik yükselişle 1,117 seviyelerinde işlem gördü.