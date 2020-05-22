Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,55'lik düşüşle 1,089 seviyesinde bulunuyor.

Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 11.073,87 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34 yükselerek 17.316,29 puana çıktı.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 5.993,28 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 düşerek 4.444,56 puana geriledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor

Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı

Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık