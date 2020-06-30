Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kazanarak 360,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artarak, 12.310,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.169,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 4.935,99 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek, 19.375,52 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,125 seviyesinde bulunuyor.