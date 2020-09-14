Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 368,51 puana çıkarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 13.193,66 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1değer kaybederek 6.026,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 19.793,8 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,35 artarak günü 5.051,88 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,187 seviyesinden işlem gördü.

Uzmanlar, borsalarda izlenen karışık seyirde Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının etkili olduğunu kaydetti.

Bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle Kovid-19 aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca, aşının klinik denemelerinin verilen aranın ardından yeniden devam edeceğini duyurdu.

ABD'li ilaç firması Pfizer de üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının "güvenli ve etkili" olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.