Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 342,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 4.594,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 17.943,11 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 5.577,27 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 azalarak 11.556,48 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,25'lik düşüşle 1,165 seviyesinde bulunuyor.