Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artarak 410,89 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 6.715,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 düşerek 13.906,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 5.590,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 gerileyerek 22.428,93 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,29'luk artışla 1,214 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, önceki gün de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in açıklamalarıyla piyasalardaki teşvik paketi beklentilerinin arttığını belirterek açıklanan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da Avrupa pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Bunun yanında analistler, Brexit'in olumsuz etkisi, Kovid-19 vaka sayısındaki artışla sıkılaşan kısıtlamalar ve aşılamanın yavaş bir seyir izlemesinin, Avro Bölgesi ekonomisini "çift dipli" veya "W tipi" olarak adlandırılan resesyona sürüklemesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB), yılın ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gidilmedi.

Bankanın faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirterek salgının ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını söyledi.

Lagarde, salgının yılın ilk çeyreğinde bölge ekonomisindeki faaliyetlere baskı yapacağına işaret ederek "Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki riskler hala aşağı yönlü." ifadesini kullandı.