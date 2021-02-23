Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Öte yandan Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 değer kaybederek 13.864,81 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 azalarak 22.939,38 puana geriledi.

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC'nin vergilendirme öncesi toplam gelirinin 2020 yılında yüzde 34 azalarak 8,78 milyar sterline gerilediği açıklamasının ardından bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

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