Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

04.03.2021 20:39
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, piyasalarda tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükseliş eğilimine geçmesinin etkisiyle karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, piyasalarda tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükseliş eğilimine geçmesinin etkisiyle karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalarak 411,91 puan seviyesine geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01'lık artışla 5.830,65 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,02 değer kazanarak 23.093,1 puana yükseldi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 14.056,34 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 6.650,88 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,124 düşüşle 1,205 seviyelerinden işlem gördü.

Şirket hisselerinden Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri, tasarruf tedbirlerine rağmen şirketin geçen yıl net kaybının küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6,7 milyar avroya yükseldiğini ve bu yıl kar edemeyeceğini duyurmasından sonra yüzde 2,6 değer kaybederek günü tamamladı.

Öte yandan, piyasalarda tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yeniden yükseliş eğilimine geçerek yüzde 1,47 civarında seyretti. Söz konusu tahvil faizleri geçen hafta 1,6 seviyesine yükselmiş, sonrasında borsalar sert düşerken, gelişen ülke varlıklarında sert satışlar görülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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