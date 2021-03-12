Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de tahvil faizlerindeki artışın ardından haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 azalarak 423,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 14.502,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 24.113,22 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 6.761,47 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 6.046,55 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,195 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin onaylanmasına rağmen 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yüzde 1,6 seviyesine tırmanmasına ve Avro Bölgesi'nde ocak ayında sanayi üretiminin yüzde 0,8 artmasına odaklandı.