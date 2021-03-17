Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapattı.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son iki gündür yaptığı toplantıdan gelecek sonuçlara da odaklandı. Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin ekonomik büyüme ve faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 429,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 azalarak 6.762,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01'lik değer kaybı ile 6.054,82 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 14.596,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08'lik yükselişle 24.281,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,025'lik artışla 1,19 seviyelerinden işlem gördü.