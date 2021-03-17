Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

17.03.2021 20:29
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapattı.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son iki gündür yaptığı toplantıdan gelecek sonuçlara da odaklandı. Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin ekonomik büyüme ve faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 429,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 azalarak 6.762,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01'lik değer kaybı ile 6.054,82 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 14.596,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08'lik yükselişle 24.281,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,025'lik artışla 1,19 seviyelerinden işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Europe, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı         
20:54
Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı         
20:41
Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü         
20:17
İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi         
19:55
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı         
19:42
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper         
16:49
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 21:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei