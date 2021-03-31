Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa piyasaları, Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ve üçüncü dalganın yaşandığı martta yıllık enflasyonun yüzde 1,3 seviyesine çıkmasına ve Almanya'da işsizliğin düşmesine odaklandı.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05 artarak 24.648,56 puana çıktı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalarak 429,6 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 değer kaybederek 6.713,63 puana ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 6.067,23 puana indi.

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