Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 450,79 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kaybederek 7.064,35 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 6.507,92 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 artarak 15.632,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 25.452,33 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,7'lik düşüşle 1,212 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyon endişelerine ve para politikalarına yönelik belirsizliklere odaklandı.