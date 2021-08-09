Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artarak 470,68 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 7.132,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 26.139,43 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 15.745,41 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 6.813,18 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,17'lik düşüşle 1,174 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da yatırımcılar Emtia fiyatlarındaki düşüşe ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklandı.