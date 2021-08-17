Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, makroekonomik verilerin karışık görünüm ortaya koymasının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azaldı ve 473,78 puana düştü.

Sağlık sektöründeki şirketlerin hisseleri, bugün yatırımcıların alışlarıyla ortalama yüzde 1'den fazla yükseliş gösterirken, otomobil üreticisinin hisseleri çip krizinin devam etmesinin etkisiyle gelen satışlarla ortalama yüzde 1,76 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükselerek 7.181,11 puana çıkarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 26.224,79 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 azalarak 15.921,95 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 6.819,84 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,54 düşüşle 1,171seviyesinde bulunuyor.

Şirket hisselerinden Avustralya merkezli küresel maden şirketi BHP'nin İngiltere'de FTSE 100 endeksinden ayrılıp Avustralya'yı ana borsa haline getireceğini duyurmasından sonra yüzde 3,40 değer kazanarak günü tamamladı.

Analistler, makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu paralelde yeniden devreye alınan kısıtlama tedbirleri ve jeopolitik risklerin de gündemin odağındaki yerini korumasının pay piyasalarında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.