Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 471,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 6.664,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 26.027,91 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.125,78 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,33 artarak 15.905,85 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yerinde seyrederek 1,17 seviyesinde işlem gördü.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini açıklaması piyasalarda risk iştahını artırdı.

Avrupa'da yatırımcılar, aşılamalara ve delta varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.