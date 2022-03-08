Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

08.03.2022 20:32
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Rusya- Ukrayna savaşı ve Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 değer kaybederek 415,01 puana geriledi.

Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 2,48 değer kazanarak kapatması dikkati çekti. Medya şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 4,31 değer kaybederken, petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde ise yaklaşık yüzde 3,50 artış görüldü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 düşerek 12.831,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 5.962,96 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 22.336,1 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 artarak 6.964,11 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,56 değer kazanarak 1,091 seviyelerinden işlem gördü.

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Ukrayna, Moskova, Europe, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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