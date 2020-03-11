Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 azalarak 333,17 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 azalışla 4.610,25 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,35 düşerek 10.438,68 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 5.876,52 puandan kapattı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü yüzde 0,33 artışla 17.928,64 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,03 azalışla 1,128 seviyelerinde işlem görüyor.