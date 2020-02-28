Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı

27 dakika önce

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,54 azalarak 375,65 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,38 azalarak 5.309,9 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,18'lik düşüşle 6.580,61 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,58 değer kaybederek 21.984,21 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 3,86 düşerek 11.890,35 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 1,099 seviyelerinde işlem gördü.

Şirketler haberlerinde ise British Airways'in sahibi olan İnternational Airlines Group'un (IAG) hisseleri geçen yıl net karında yüzde 40 düşüş görülmesinin ve şirketin koronavirüs salgınından dolayı bu yıl gelir ve karına dair öngörüde bulunamayacağını açıklamasının ardından günü yüzde 8,42 değer kaybederek kapattı.

Analistler, salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin piyasalarda güçlü satışların devam etmesine sebep olduğunu belirtti.

İngiltere, Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım
Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:57:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]