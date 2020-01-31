Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı - Son Dakika Dünya

Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı

6 saat önce

Koronavirüs salgınının şiddeti ve süresine ilişkin belirsizlik piyasalarda da etkilerini göstermeye başladı. Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları koronovirüsün İngiltere'de de görülmesi ve dünya çapında vakaların sayısının giderek artmasıyla, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.


Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalarak 410,71 puandan kapandı.

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İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:52 
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