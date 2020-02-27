Avrupa borsaları koronavirüsten etkilenen ülke sayısının artmasıyla günü sert düşüşle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının yükselmesinin yatırımcıların tedirginliğini artırması nedeniyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,75 azalarak 389,45 puandan kapandı. Gösterge endeksinin, 19 Şubat'ta 443,9 puanlık tarihi zirve sonrası yüzde 10'dan fazla değer kaybetmesi dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,32 azalarak 5.495,6 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,49'lik düşüşle 6.796,4 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,66 değer kaybederek 22.799,37 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,19 düşerek 12.367,46 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.55 itibarıyla yüzde 0,83'lük artışla 1,097 seviyelerinde işlem gördü.