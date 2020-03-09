Avrupa borsaları, koronavirüsün ekonomik etkileri ve petrol şoku ile günü çok sert düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları, koronavirüsün ekonomik etkileri ve petrol şoku ile günü çok sert düşüşle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları, koronavirüsün ekonomik etkileri ve petrol şoku ile günü çok sert düşüşle kapattı

31 dakika önce

Avrupa borsaları,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin artması ve petrol fiyatlarında 3'te 1 oranındaki düşüşle gelen küresel satış dalgasına katılmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, koronavirüsün ekonomik etkileri ve petrol şoku ile günü çok sert düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin artması ve petrol fiyatlarında 3'te 1 oranındaki düşüşle gelen küresel satış dalgasına katılmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 7,44 azalarak 339,5 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39 azalarak 4.707,91 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 7,59'luk düşüşle 5.965,77 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 11,17 değer kaybederek 18.475,91 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 7.94 düşerek 10.625,02 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 1,54 artışla 1,146 seviyelerinde işlem gördü.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri, bugün sert satışlarla yüzde 16'nın üzerinde sert düşüş gösterirken, bu tüm sektörlerde düşüşlere yol açtı.

Analistler, Brent petrolün varil fiyatının sert bir şekilde düşmesi ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasının etkisiyle bugün pay piyasalarında sert satışların yaşandığını belirtti.

Londra Borsası'nda işlem gören İngiliz petrol şirketi British Petroleum'un (BP) hisseleri yüzde 19,48 düşerken, Avrupa'nın en büyük petrol şirketlerinden birisi olan Royal Dutch Shell'in hisseleri de yüzde 17,48 değer kaybetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara kadar gerilemişti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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