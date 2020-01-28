Avrupa borsaları koronavirüsün kontrolüne ilişkin çabalarla günü yükselişle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası çabaların artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 yükselerek 417,56 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 artarak 5.925,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,61 değer kazanarak 24.027,63 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,9 yükselişle 13.323,69 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93'lük artışla 7.480,69 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 düşüşle 1,1011 seviyelerinde bulunuyor.

Çin, söz konusu virüsün ekonomiyi fazla etkilememesi için para piyasalarına bol miktarda likidite sağlama taahhüdünde bulundu.