Avrupa borsaları, koronavirüsün yayılma endişesiyle günü sert düşüşle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, koronavirüsün yayılma endişesiyle günü sert düşüşle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, koronavirüsün yayılmasına ve küresel ekonomiye ilişkin yatırımcıların tedirginliğinin artması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, koronavirüsün yayılma endişesiyle günü sert düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, koronavirüsün yayılmasına ve küresel ekonomiye ilişkin yatırımcıların tedirginliğinin artması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,79 azalarak 411,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,95 azalarak 5.791,87 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,34'lük düşüşle 7.156,83 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,43 değer kaybederek 23.427,19 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 4,1 düşerek 13.035,24 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,086 seviyelerinde işlem gördü.

- Havayolu hisseleri değer kaybediyor

Öte yandan, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceği uyarısı yaparken, bugün Avrupa borsalarında havayolu şirketlerinin hisseleri en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, EasyJet yüzde 16,35, Ryanair Holdings hisseleri yüzde 13,46 ve British Airways'in sahibi olan İnternational Airlines Group'un (IAG) hisseleri yüzde 9,15 düşüş gösterdi.

Analistler, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin artması ve virüsün "küresel bir sorun" haline geldiğine dair endişenin etkisiyle bugün pay piyasalarında sert satışların yaşandığını belirtti.

Komşu ülkelerin İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırdığını aktaran analistler, tüm bunların risk algısında artışa neden olduğunu ve borsalarda sert düşüşler yaşandığını söyledi.

İngiltere, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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