Avrupa borsaları Kovid-19'a karşı aşıya ilişkin iyimserlikle yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Asya'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,18 yükselerek, 389,74 puandan kapandı. Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 3,33 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 artarak 5.471,48 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,98 değer kazanarak 21.317,01 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 yükselişle 13.138,61 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66'lık artışla 6.421,29 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,001'lik yükselişle 1,184 seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan, Onur Genç'in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olduğu İspanyol BBVA bankasının Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri ABD'deki yan kuruluşu BBVA USA Bancshares'in yüzde 100'ünü 11,6 milyar dolara The PNC Financial Services Group'a sattığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 16 değer kazandı.

Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik Avrupa pay piyasalarını destekliyor

Analistler, Koronavirüs salgınının piyasalar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, virüse karşı aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerin Avrupa'da borsaların pozitif bir seyir izlemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech de geçen hafta, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelere ilişkin haberler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırırken, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen hava yolu ve bankacılık hisselerinde yükseliş görüldü.

Analistler, Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 büyümesinin de Avrupa pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.