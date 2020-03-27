Avrupa borsaları Kovid-19 endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları Kovid-19 endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları Kovid-19 endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, ABD ve Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle birlikte uluslararası kurumlardan gelen derin küresel resesyon uyarılarının etkisiyle...

Avrupa borsaları Kovid-19 endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, ABD ve Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle birlikte uluslararası kurumlardan gelen derin küresel resesyon uyarılarının etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,26 azalarak 310,9 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,23 azalarak 4.351,49 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 5,25'lik düşüşle 5.510,33 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,15 değer kaybederek 16.822,59 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,68 düşerek 9.632,52 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.05 itibarıyla yüzde 0,62'lik artışla 1,11 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı         
02:25
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı         
01:16
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı         
00:22
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi         
00:17
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı         
00:07
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı         
23:59
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası         
23:51
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek         
23:26
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi         
23:26
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti         
23:23
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
23:10
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın         
22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti         
22:00
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 04:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları Kovid-19 endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]