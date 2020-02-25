Avrupa borsaları Kovid-19 salgınına yönelik endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
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Avrupa borsaları Kovid-19 salgınına yönelik endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürdü

6 saat önce

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

Avrupa borsaları Kovid-19 salgınına yönelik endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürdü, System.String[]

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,76 azalarak 404,6 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,94 azalarak 5.679,68 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,94'lük düşüşle 7.017,88 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,44 değer kaybederek 23.090,44 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,88 düşerek 12.790,49 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.35 itibarıyla yüzde 0,24'lik artışla 1,088 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü de sert düşüşle tamamlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini ve İtalya'nın Asya dışında en fazla sayıda Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmasının Avrupa'da yatırımcılar arasında algının yayılmasına yönelik endişeleri iyice artırdığını belirtti.

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi 5 baz puandan fazla azalışla yüzde 1,322'ye düştü ve tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı.

Analistler, yatırımcılar için "güvenli liman" olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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