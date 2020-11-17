Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısı ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısı ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyirle kapandı

17.11.2020 21:01
Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısı ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyirle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, Kovid-19 vaka sayıları ile beklentileri karşılayamayan şirketlerin gelirleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Kovid-19 vaka sayıları ile beklentileri karşılayamayan şirketlerin gelirleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalışla 388,82 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 5.483 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederek 6.365,33 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 artarak 21.435,11 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 13.133,47 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,186 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, borsalarda izlenen karışık seyirde Kovid-19 vaka sayıları artışının ve yakın gelecekte ekonomik toparlanmanın görünümüne ilişkin haberlerin etkili olduğunu kaydetti.

Analistler, dün Avrupa endekslerinin Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladıklarını, yatırımcıların salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik toparlanmayı daha da uzatabileceği endişesiyle risk iştahının azaldığını dile getirdi.

Kovid-19 vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 11,5 milyona ulaştı., Avrupa'da vaka sayılarındaki hızlı artış salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasını gündeme getirirken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırdı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Analistler, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüketici harcamalarının artan Kovid-19 vakaları ve kamu desteğinin yetersizliği nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

Öte yandan, İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi. EasyJet'in eylül ayı sonu itibarıyla yıllık 1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi. Şirketin hisseleri bugün yüzde 2 değer kaybetti.

Bu arada, İspanyol BBVA bankasının Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri dün yüzde 16 değer kazancının ardından bugün yüzde 4 düşüş gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısı ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı
Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz         
20:48
Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek         
20:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor         
20:16
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız         
18:36
Bağdat ve Erbil yönetimleri PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya koydu Bağdat ve Erbil yönetimleri PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya koydu         
17:41
Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı         
17:32
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 21:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısı ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyirle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei