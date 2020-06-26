Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısında artışın etkisiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısında artışın etkisiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, özellikle ABD'de koronavirüsün (Kovid-19) hızlıca yayılmasının yatırımcıların salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerini artırmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

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