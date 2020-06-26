Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısında artışın etkisiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, özellikle ABD'de koronavirüsün (Kovid-19) hızlıca yayılmasının yatırımcıların salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerini artırmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 azalarak 358,32 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 4.909,64 puana gerilerken Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,73 düşüşle 12,089,39 seviyesinden kapattı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,31 değer kaybederek 17.159,31 puana geriledi.
Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,2'lik artışla 6.159,3 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,06'lık artışla 1,123 seviyelerinde işlem gördü.
Öte yandan, Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin hisseleri, dün Münih bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulunmasından sonra bugün yüzde 54 düşerek 1,41 avroya geriledi.
Almanya'nın DAX 30 endeksinde işlem gören şirketin hisseleri, 17 Haziran'da 104,5 avrodan kapanmıştı. Şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolmasıyla ortaya çıkan muhasebe skandalının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 99 değer kaybetti.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri de dün hissedarların Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketini onaylamasından sonra bugün yüzde 13'e yakın değer kaybetti.