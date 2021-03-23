Avrupa borsaları, salgında 3. dalga endişesiyle Almanya dışında düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, salgında 3. dalga endişesiyle Almanya dışında düşüşle kapandı

23.03.2021 20:37
Avrupa borsaları, salgında 3. dalga endişesiyle Almanya dışında düşüşle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişelerinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle günü, Almanya dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişelerinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle günü, Almanya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 azalarak 423,31,76 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 6.699,19 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 5.945,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 azalarak 24.113,86 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,03 artarak 14.662,02 puana çıktı.

Şirket hisselerinden merkezi İsveç'te bulunan otomobil üreticisi Volvo'nun hisseleri küresel çip kıtlığının ikinci çeyrekteki üretimini olumsuz etkileyeceğini açıklamasından sonra günü yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,59 düşüşle 1,186 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında özellikle Avrupa'da mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişelerinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

Yatırımcı, Almanya, İtalya, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa borsaları, salgında 3. dalga endişesiyle Almanya dışında düşüşle kapandı - Son Dakika


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