Avrupa borsaları satıcılı seyrediyor

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 373 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 12.696 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6,434 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kaybederek 7.7670 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 5.141 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 azalarak 19.900 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserliğe karşın dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin "benzersiz biçimde" daraldığını ve ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini belirtmesinin ardından risk iştahının azaldığını ifade etti.

Yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.