Avrupa borsaları sert düşüşle kapattı
22 dakika önce
Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:34
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