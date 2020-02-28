Avrupa borsaları sert düşüşle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları sert düşüşle kapattı

22 dakika önce

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:34 
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