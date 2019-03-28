Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları "Ticaret Görüşmelerinin Etkisiyle" Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsaları "Ticaret Görüşmelerinin Etkisiyle" Karışık Seyirle Kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları, küresel büyümeye ilişkin endişelerin, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliği dengelemesinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları
Avrupa borsaları, küresel büyümeye ilişkin endişelerin, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliği dengelemesinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalışla 376,84 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 artarak 11.428,16 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 7.234,33 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalarak 21.080,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederek 5.301,24 puana geriledi.

Öte yandan, Alman kimya devi Bayer AG'nin hisseleri, ABD'de bir mahkemenin "Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olması" nedeniyle şirkete 80 milyon dolar tazminat ve para cezası vermesinin ardından bugün DAX açılış seansında yüzde 3'ten fazla düşüş göstermesine rağmen günü sadece yüzde 0,07 değer kaybederek kapadı.

Dün İsveç mali polisi tarafından "kara para" aklama iddiasıyla baskın düzenlenen ülkenin en büyük bankalarından Swedbank'ın hisseleri de yüzde 7,78 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,1231 seviyesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman İlaç Devi Bayer'e 80 Milyon Dolarlık Kanser Cezası Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti UEFA Açıkladı! En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları "Ticaret Görüşmelerinin Etkisiyle" Karışık Seyirle Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]