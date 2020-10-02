Avrupa borsaları Trump'ın pozitif tanısı sonrası düştü

Başlıca Avrupa hisse senedi borsalarında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkttığını açıklamasının ardınrdan açılış öncesi işlemlerde düştü.
Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Melania Trump ile birlikte testlerinin pozitif çıktığını duyuran Trump, "Derhal karantina ve tedavi sürecine başlayacağız" dedi.Açıklamanın ardındran ABD borsa vadeli kontratları düştü. Avrupa'da da, açılış öncesi işlemlerde Almanya'nın DAX Endeksi yüzde 1.18, Londra'da FTSE100 Endeksi yüzde 1.35 ve Paris'te CAC40 Endeksi yüzde 0.26 düştü.Euro da, yatırımcıların hızla riskli varlıklardan çıkmasıyla güçlenen dolar karşısında yüzde 0.30 düştü ve euro/dolar paritesi 1.17123 düzeyine çekildi. Dolar karşısında sterlin de yüzde 0.26 geriledi ve sterlin/dolar paritesi 1.28577 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:13 - Kaynak: DHA
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