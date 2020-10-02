Avrupa borsaları Trump'ın pozitif tanısı sonrası düştü

Başlıca Avrupa hisse senedi borsalarında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkttığını açıklamasının ardınrdan açılış öncesi işlemlerde düştü.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Melania Trump ile birlikte testlerinin pozitif çıktığını duyuran Trump, "Derhal karantina ve tedavi sürecine başlayacağız" dedi.