Avrupa borsaları, yatırımcıların aşı ve şirket bilançolarına odaklanmasıyla karışık seyirle kapandı

Avrupa Birliği'nde (AB) aşı tedarikine yönelik olumlu haberlerin etkisiyle seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ortalama yüzde 1,35 yükseliş yaşandı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yatırımcıların Kovid-19 aşıları ve şirketlerin birinci çeyrek bilançolarına odaklanması etkili oldu.

Avrupa borsaları, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyalarına ve şirket bilançolarına odaklanmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

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