Avrupa borsaları, yatırımcıların aşı ve şirket bilançolarına odaklanmasıyla karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyalarına ve şirket bilançolarına odaklanmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artarak 436,57 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 artışla 6.939,58 puana yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 azalarak 15.209,15 puana geriledi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 artarak 6.208,58 puana ulaşırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.574,74 puana indi.
Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.38 itibarıyla yüzde 0,32'lik artışla 1,199 seviyesinden işlem gördü.
Endekslerdeki karışık seyirde, yatırımcıların Kovid-19 aşıları ve şirketlerin birinci çeyrek bilançolarına odaklanması etkili oldu.
Avrupa Birliği'nde (AB) aşı tedarikine yönelik olumlu haberlerin etkisiyle seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ortalama yüzde 1,35 yükseliş yaşandı.
Kaynak: AA
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