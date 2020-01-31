Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, İngiltere'de ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakası ortaya çıkmasının ve dünyada görülen vakaların sayısının da SARS salgınını aşmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, İngiltere'de ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakası ortaya çıkmasının ve dünyada görülen vakaların sayısının da SARS salgınını aşmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalarak 410,71 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 azalarak 5.806,34 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,30'luk düşüşle 7.286,01 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,29 değer kaybederek 23.237,03 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,33 düşerek 13,981,97 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,45'lik artışla 1,1079 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüsün şiddeti ve süresine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine vurgu yaparak 2003'te yaşanan SARS salgınının 8 bin 100 kişiyi etkilediğini, koronavirüsün görüldüğü kişi sayısının ise bugün itibarıyla 10 bine yaklaştığını belirtti.

Çoğu Asya'da olmak üzere 23'ten fazla ülke ve bölgede yayılmasıyla virüsün "global bir sorun" haline geldiğine işaret eden analistler, geleceğine dair endişenin etkisiyle bugün Avrupa piyasalarında satışların yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dün virüs nedeniyle "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmesinin ardından, bugün de İngiltere'de aynı aileden 2 kişide yeni tip koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

İngiltere, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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