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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

7 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 kazançla 408,58 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 artışla 13.271,32 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.375,80 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 primle 9.369,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.920,27 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 kazançla 23.322,22 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1017 ve sterlin/dolar paritesi 1,2919 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yatırımcıların odağında yoğun veri gündeminin yer aldığını söyledi.

Avrupa tarafında 12 Aralık'taki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın izleneceğini aktaran analistler, Almanya, Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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