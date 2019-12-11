Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

7 saat önce

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kazançla 405,6 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artışla 13.114,12 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 7.239,35 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 primle 9.334 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.851,35 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 23.124 puan oldu.

İngiltere'de seçim anketlerine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin önde olduğu görünse de aradaki farkın fazla olmayabileceği yönündeki anket sonuçları nedeniyle sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,3140, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 düşüşle 1,1084 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra İngiltere'de yarın gerçekleştirilecek genel seçim ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının yer aldığına işaret etti.

Fed'in yılın son Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek ECB toplantısında da değişikliğe gidilmemesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de hazine bütçe dengesi ve kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Avrupa, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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