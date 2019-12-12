Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

6 saat önce

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kazançla 406,64 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 13.164,70 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.234,81 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 primle 9.406,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.871,09 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.232,75 puan oldu.

Yaklaşık 9 ayın zirvesini gören sterlin/dolar paritesi 1,3214, avro/dolar paritesi ise 1,1135 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yatırımcıların odağında ECB toplantısı ve İngiltere'deki genel seçimin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından pay piyasalarının güne alış ağırlıklı başladığını ifade etti.

Fed'in karar metni ve beklentilerine göre üyelerin 2020 sonuna kadar faizlerde bir değişiklik planlamadıklarının dikkati çektiğini kaydeden analistler, piyasa fiyatlamalarının ise 2020'de 25 baz puanlık bir faiz indirim olabileceği yönünde olduğuna işaret etti.

Bugün ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, yeni başkan Christine Lagarde'ın ilk kez düzenleyeceği basın toplantısında sergileyeceği iletişimin takip edileceğini bildirdi.


Öte yandan, İngiltere'de bugün gerçekleştirilecek erken genel seçime ilişkin anketler, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kazanacağına işaret etse de seçim sonrası parlamentoda oluşacak milletvekili sayılarının, devam eden Brexit sürecine ilişkin beklentiler açısından önemli olacağı vurgulanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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