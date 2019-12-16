Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe, ABD ve Çin arasında birinci faz anlaşmaya varılmasının etkisiyle alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 kazançla 414,4 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 artışla 13.356,90 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 yükselişle 7.402,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 primle 9.608,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.951,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 kazançla 23.434,78 puan oldu.

İngiltere genel seçiminin ardından 31 Ocak'ta Brexit'in gerçekleşeceği beklentilerinin artmasıyla sterlin ve avro, dolar karşısındaki yükselişini sürdürdü. Avro/dolar paritesi yüzde 0,24 yükselişle 1,1144 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,31 artışla 1,3379 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz anlaşmaya varılmasıyla yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti. Konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının iptal edildiğini ve ikinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlanacağını" duyurduğunu anımsattı.

Öte yandan, Çin de ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını açıkladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.