Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 352 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 11.711 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 7.201 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.712 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 18.064 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söylemesine karşın, piyasalarda "en kötünün geride kaldığı" fiyatlamalarının devam ettiğini ifade etti.

ABD ve Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de 1. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.