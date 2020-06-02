Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 359 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.198 puanda seyrediyor. Almanya'da dün kapalı olan DAX 30 endeksi bugün yüzde 3 kazançla 11.934 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 primle 7.311 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 4.828 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 artışla 18.722 puan oldu. Avro/dolar paritesi 5 işlem günü süren yükselişinin ardından bugün yüzde 0,1 kayıpla 1,1120, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 kazançla 1,2510 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, ABD'deki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara karşın dünya genelinde imalat sanayi verilerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti. ABD'deki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek

İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu

Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz

Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor

Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek