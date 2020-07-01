Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, imalat sanayi verilerindeki toparlanma ile güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, imalat sanayi verilerindeki toparlanma ile güne yükselişle başladı.

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.332 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 6.172 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.251 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.934 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 19.419 puan oldu.


Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 arışla 1,1240 ve sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2405 seviyelerinden işlem görüyor.


Analistler, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Almanya ve Avro Bölgesi'nde beklentileri aşmasıyla pay piyasalarında iyimserliğin arttığını ifade etti.

İmalat sanayi PMI Almanya'da 45,2, Avro Bölgesi'nde 47,4'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler nedeniyle konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, ABD'de imalat sanayi PMI ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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