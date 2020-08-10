Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 yükselerek 365,62 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 12.731,40 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,29 artışla 7.037 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 kazançla 4.927,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 primle 19.654,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 artışla 6.087,60 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi de saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 1.1772 seviyesinden işlem görüyor.