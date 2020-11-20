Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

20.11.2020 12:05
Avrupa borsaları yükselişle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 388 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.108 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.353 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.500 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.958 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 21.671 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1872 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, alınan tedbirler, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileri nedeniyle 21-22 Kasım'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların öneminin arttığını belirterek, pay piyasalarının pozitif gelişmeleri fiyatlamaya daha istekli olduğunu bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teşvik paketlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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