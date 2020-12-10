Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 395 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.352 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.589 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 5.565 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 8.271 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 22.044 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2092 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısından güvercin kararlar çıkacağı beklentisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusuna ilişkin iki taraftan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla güvercin tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor. Analistler, PEPP'nin artırılabileceğini, ayrıca hem PEPP'nin hem de TLTRO'nun süresinin uzatılabileceğini belirtti.