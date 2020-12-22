Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 389,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazancıyla 13.372 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.417 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 yükselişle 5.456 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,26 değer kazancıyla 7.889 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,25 artarak 21.672 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,22 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişelerin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) akşam saatlerinde gelen açıklamayla kısmen de olsa azaldığını ve pay piyasalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün, İngiltere ve ABD'de büyüme verileri ile Almanya'da tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.